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«После того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем неизбежно последовала бы и атака на российский Крым - на Россию», - заявил Путин. Он отметил, что в этой связи решение об упреждающей «военной операции» было «абсолютно необходимым и единственно возможным». По его словам, главные цели «операции» - «освобождение всей территории Донбасса - были и остаются неизменными».

* * * 10:29 «В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», - заявил Путин. Он указал на заявления официальных представителей некоторых западных стран, которые «требуют применения против России оружия массового поражения». «Хочу напомнить, что Россия также располагает всевозможными средствами поражения, а по отдельным компонентам - даже более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», - подчеркнул Путин. Владимир Путин также заявил, что ядерный шантаж против России может обернуться против тех, кто его ведет. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа - останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству», - заявил Путин в обращении.

* * * 10:23 «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы жители могли выразить свою волю», - сказал он. Ранее во вторник, 20 сентября, «власти» «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести «референдум» о вхождении в состав РФ. Голосование во всех регионах состоится в период с 23 по 27 сентября.

* * * 10:17 «Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации. Президент России отметил, что на Западе «уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей».