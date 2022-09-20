В Казахстане, Армении и Вьетнаме перестали принимать карты «Мир»
Карты российской платежной системы «Мир» больше не принимают в Армении, в крупнейшем банке Казахстана «Халык» и в одном из крупнейших банков Вьетнама BIDV, пишут российские СМИ.
В Армении обслуживание карт «Мир» прекратилось во вторник, 20 сентября.
Также накануне перестали принимать карты «Мир» в Народном банке Казахстана («Халык банк») и во вьетнамском BIDV.
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