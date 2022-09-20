«Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом». Об этом в своем обращении к россиянам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, «западное командование сидит в Киеве и руководит военной операцией на Украине».

Глава Минобороны России также заявил, что частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

«Будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность», - сказал Шойгу.

