Протесты из-за гибели студентки охватили 16 провинций Ирана
В Иране протестные акции, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное ношение хиджаба», охватили по меньшей мере 16 из 31 провинций страны, сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что демонстрации охватили новые районы страны, а протестующие решились на более смелые акции неповиновения представителям власти.
Изданию удалось собрать видео с акций протеста из провинций Альборз, Восточный Азербайджан, Фарс, Гилян, Голестан, Хормозган, Илам, Исфахан, Керман, Керманшах, Курдистан, Мазендаран, Казвин, Хорасан-Резави, Тегеран и Западный Азербайджан.