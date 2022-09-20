В России рассказали о деталях мобилизации

«Под частичную мобилизацию попадают граждане России в возрасте от 25 до 40 лет, отслужившие в армии. Это резервисты первой и второй очереди - рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы». Об этом российским СМИ заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что призыву будут подлежать только те специальности, которые не входили в российскую армию.

«Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты - это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например, сотрудники метрополитена, оборонных заводов, - они призыву не будут подлежать», - объяснил он.