В России рассказали о деталях мобилизации
«Под частичную мобилизацию попадают граждане России в возрасте от 25 до 40 лет, отслужившие в армии. Это резервисты первой и второй очереди - рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы». Об этом российским СМИ заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что призыву будут подлежать только те специальности, которые не входили в российскую армию.
«Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты - это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например, сотрудники метрополитена, оборонных заводов, - они призыву не будут подлежать», - объяснил он.
Полковник также подчеркнул, что неполная мобилизация не означает объявление войны.
«Это не полная мобилизация. Это еще не война. Первое, мы обезопасили себя по поводу референдума, чтобы не вздумали «наши партнеры» нанести нам какой-то коварный удар в спину, особенно на Западном направлении. И второе, наш президент говорил, что «мы еще ничего не начали». И вот мы теперь, я так понимаю, начали», - добавил Матвийчук.
Напомним, что президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о частичной мобилизации.