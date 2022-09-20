Kapital Bank расширяет возможности услуги дистанционного подписания документов
Kapital Bank предлагает физическим лицам возможность дистанционного подписания документов. В рамках услуги договоры поручительства физлиц, решения учредителей, если учредитель юрлица является физическим лицом, все документарные виды обязательств индивидуальных предпринимателей, а также договоры залога без госрегистрации и все документы такого типа могут быть подписаны без посещения банковских офисов и без использования дополнительных приложений с помощью системы распознавания лиц.
Решения учредителей компаний, у которых более 1 учредителя, могут быть также подписаны дистанционно. Услуга позволяет экономить время, освободиться от лишних документов на бумажных носителях, а также избавиться от необходимости дополнительного одобрения договоров банком. Другие способы подписания требуют утверждения договоров со стороны банка, использование какого-либо стороннего приложения, наличие бумажного документа и посещения банковских офисов.
Клиенты банка, даже если они находятся за границей, могут удаленно подписывать договоры без визитов в банк и не дожидаясь одобрения договора банком. Подписанный документ будет сразу считаться вступившим в силу. Для подписания документа необходимо перейти по ссылке, отправленной по СМС на мобильный номер, и подтвердить прилагаемый документ. Воспользоваться услугой можно и с помощью смартфона.
Следует отметить, что Kapital Bank регулярно внедряет различные нововведения, направленные на удаленное предоставление продуктов и услуг. Это позволяет клиентам быстрее решать свои банковские вопросы и экономить время.