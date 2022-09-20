МИД Великобритании об объявлении мобилизации в России: «Это эскалация конфликта»

«Решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России является эскалацией конфликта в Украине». Об этом журналистам заявила замглавы МИД Великобритании Джиллиан Киган.

По ее словам, Великобритании нужно «очень серьезно» отнестись к возможности применения Россией ядерного оружия.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.