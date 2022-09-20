США обещают отреагировать на «референдумы» в Украине
Референдумы на оккупированных территориях Украины стали «отчаянным шагом» российского руководства, говорится в заявлении Госдепа США.
В Госдепе отметили, что США отреагируют на «референдумы», если они состоятся.
«У нас имеется ряд инструментов. Вы видели, как мы использовали их в последние месяцы, и наши союзники и партнеры готовы присоединиться к нам», - отмечается в сообщении.
Он подчеркнул, что так называемые «референдумы» не изменят статус Украины и признание ее территориальных и суверенных границ.
«Я думаю, что это (попытки России провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины) действительно говорит о давлении, которое украинцы оказывают в данный момент при очень, очень сильной поддержке США и их союзников», - добавили в Госдепе.