США обещают отреагировать на «референдумы» в Украине

В Госдепе отметили, что США отреагируют на «референдумы», если они состоятся.

«У нас имеется ряд инструментов. Вы видели, как мы использовали их в последние месяцы, и наши союзники и партнеры готовы присоединиться к нам», - отмечается в сообщении.

Он подчеркнул, что так называемые «референдумы» не изменят статус Украины и признание ее территориальных и суверенных границ.

«Я думаю, что это (попытки России провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины) действительно говорит о давлении, которое украинцы оказывают в данный момент при очень, очень сильной поддержке США и их союзников», - добавили в Госдепе.