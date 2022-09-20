Россияне за несколько минут раскупили все билеты в Стамбул и Ереван

Через несколько минут после выступления президента России Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию в стране, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение «референдумов» в некоторых областях Украины о вхождении их в состав России.