Российскую полицию подняли по тревоге из-за митингов

Сотрудников спецполка вызывают по тревоге из-за угрозы антивоенных митингов, пишет Telegram-канал Baza. По данным издания, всех силовиков обязали быть в касках, с щитами и дубинками.

Напомним, что сегодня с призывами выходить на улицы против объявленной частичной мобилизации выступило антивоенное движение «Весна». Активисты призвали жителей страны выходить на центральные улицы городов 21 сентября в 19:00.

Соратники осужденного политика Алексея Навального также призвали россиян выходить на уличные акции. Они заявили, что поддерживают любую форму протеста, в том числе поджоги военкоматов.

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.