Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 12:31

Практически ни у кого нет сомнений, что вторничная суета в Госдуме и на оккупированных территориях напрямую связана с поражением российских войск на Харьковщине. Путин не может позволить, чтобы его считали слабым, потому дал добро на осуществление шагов, которые поддерживают иллюзию, будто у него все под контролем и сила по-прежнему на его стороне. Введение на законодательном уровне наказания для военных мародеров, дезертиров, уклонистов и добровольно сдавшихся в плен совпало с одновременной инициативой луганских, донецких, запорожских и херсонских коллаборантов в кратчайшие сроки провести референдумы о присоединении к России. Войну захватническую в Кремле таким образом намерены перевести в войну оборонительную: после объявления украинской территории российской уже, выходит, не Россия нападает на Украину, а наоборот. Соответственно, для «агрессора» и самые серьезные последствия, вплоть до ядерного удара в качестве крайней меры защиты суверенитета и национальной безопасности РФ. В ядерном ореоле Россия, конечно, выглядит повнушительнее, чем представленная не самыми впечатляющими, хоть и многочисленными конвенциональными военными силами, показавшими неспособность справиться с «какой-то» Украиной.

По сути, это в чистом виде ядерный шантаж и стремление отторгнуть чужие территории под угрозой применения чрезвычайной силы, ситуация совершенно уникальная в человеческой истории. Надеяться, что это сойдет Путину с рук, не приходится. С какой стати? Следует сказать, что удивительным образом эскалационные шаги больше всего задевают саму Россию и страны Запада, чем, собственно, Украину. Для российских граждан они обозначают перспективу военного призыва в условиях частичной мобилизации со всеми полагающимися наказаниями в случае попытки отпетлять. Соответственно, и угрозу ответного удара со стороны стран НАТО в случае, если у высшего начальства крыша совсем поедет и будет дана команда применить ядерное оружие. Все, что связано с угрозой применения ядерного оружия или ростом риска его применения, это все по части Запада и его возможностей такой ход событий предотвратить. Не исключено, что какие-то заготовки на этот счет у Вашингтона и его союзников имеются, поскольку намерения провести референдумы на захваченных территориях оглашались русскими давно, и там даже работали какое-то время политтехнологи и агитаторы, курируемые первым замом главы президентской администрации Сергеем Кириенко. Спешное бегство из Харьковской области остановило этот процесс и отложило на неопределенный период, и вот снова дана отмашка, на этот раз с указанием все провернуть по-быстрому.