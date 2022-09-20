Наримана Джелялова осудили на 17 лет в Крыму

«Верховный суд Крыма» назначил сторонникам организации «Меджлис» Нариману Джелялову и братьям Ахтемовым от 13 до 17 лет лишения свободы за подрыв газопровода под Симферополем, передают российские СМИ.

По версии обвинения, в 2021 году была создана организованная преступная группа для совершения диверсии в Крыму, в которую добровольно вошли бывший функционер организации «Меджлис» крымскотатарского народа Нариман Джелялов, а также Азиз и Асан Ахтемовы. Целью диверсии была выбрана газопроводная труба «Крымгазсети» в селе Перевальное под Симферополем.

В судебном заседании подсудимые свою вину не признали, однако их вина была подтверждена совокупностью доказательств по нескольким статьям УК РФ.

Таким образом, Нариман Джелялов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 700 тыс. рублей. Асан Ахтемов получил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, Азиз Ахтемов — 13 лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей.

Напомним, что газопровод в крымском селе Перевальное подорвали в августе 2021 года. Две недели спустя по подозрению в совершении диверсии ФСБ России задержала крымчан Наримана Джелялова, а также братьев Асана и Азиза Ахтемовых.