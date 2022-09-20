Макрон: «Армения может положиться на меня»

Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту Армении Ваагну Хачатряну поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении.

«Армения может рассчитывать на полную поддержку Франции в ее усилиях по укреплению демократии и верховенства закона. Франция полна решимости продолжать свою деятельность во имя стабильности, мира и процветания в вашем регионе.

Франция решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Франция поддерживает усилия Европейского союза по содействию диалогу между сторонами, оставаясь при этом полностью приверженной своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В этом отношении вы можете положиться на мою личную приверженность интересам наших народов», - говорится в заявлении.