Пашинян обсуждает выход Армении из ОДКБ

Как сообщает радио «Азатутюн», он и несколько присутствовавших на встрече коллег озвучили предложение о немедленном прекращении членства Еревана в ОДКБ.

На вопрос, что нужно будет делать после этого, Саргсян ответил: «В мире есть много стран, не входящих ни в один военный союз. Например, Иордания не является членом какого-либо военного союза. Или Израиль не является членом какого-либо военного союза, но является партнером Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ежегодно оказывают Иордании военную помощь в размере 800 млн долларов. Согласно моим подсчетам, в случае с Арменией они будут оказывать военную помощь в размере 400 млн долларов ежегодно. Ожидаю от властей Армении действенных шагов в плане выхода из ОДКБ».

А получила ли Армения предложение военного сотрудничества от США? По словам Саргсяна, положительным ответом на этот вопрос стал визит спикера Палаты представителей Конгресса США в Ереван. И хотя Нэнси Пелоси в своих публичных заявлениях не делала подобных прямых предложений, Саргсян утверждает, что эти мессиджи были очевидны.

«Нэнси Пелоси абсолютно прямо протягивает Армении руку и говорит: мы готовы поддержать вас во всех вопросах: независимость Армении, территориальная целостность Армении, развитие экономики Армении, в том числе армянская армия, во всем этом мы готовы поддержать вас. Теперь вы спрашиваете, поддержат или нет... Люди предложили, а мы согласны, чтобы поддержали? Об этом Нэнси Пелоси сказала прямо. Только визитов в те структуры достаточно, чтобы сделать выводы о том, какие вопросы обсуждались», - сказал глава партии «Республика».

Саргсян уверен, что единственным препятствием является членство Армении в ОДКБ. «Они не передают новые технологии стране, которая является членом военного блока, возглавляемого страной, являющейся их противником или врагом. То есть наше членство в ОДКБ мешает нам закупать оружие и боеприпасы с новыми военными технологиями. А с российским оружием и боеприпасами, с российскими технологиями мы всегда будем проигрывать Азербайджану», - уверен Арам Саргсян.