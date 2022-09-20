В указе про мобилизацию в России скрыт один пункт

Один из пунктов указа президента России Владимира Путина о мобилизации в стране скрыт от широкой аудитории. На это обратили внимание журналисты: в документе, опубликованном на сайте Кремля, был пропущен 7-й пункт.

Он скрыт под грифом «для служебного пользования». В версии указа, опубликованном на сайте Кремля, он просто пропущен. А в версии указа, размещенном на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт «для служебного пользования».