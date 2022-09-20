Байрамов: Баку готов к подписанию мирного договора, несмотря на провокации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 77-ой сессии Генассамблеи ООН встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

В ходе встречи Байрамов отметил, что Баку выступает за начало процесса по подписанию мирного договора, несмотря на недавние военные столкновения и потери азербайджанской стороны.

Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, и в этой связи важно реализовать программу сотрудничества между сторонами в постконфликтный период. При этом он отметил ряд деструктивных действий Армении в рамках ОБСЕ.

Шмид, в свою очередь, выразила обеспокоенность в связи с недавними столкновениями на границе и выразила соболезнования в связи с потерями. Генсек заявила, что ОБСЕ готова поддержать процесс нормализации с учетом многолетнего опыта организации в регионе.