Посол предупредил о нападении на азербайджанское посольство в Брюсселе
Сегодня, 21 сентября, радикальные представители армянской диаспоры Бельгии готовятся атаковать азербайджанское посольство, написал в своем твиттере посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов.
«Срочно: Сегодня радикалы из армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед зданием Европарламента», - говорится в твите.
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