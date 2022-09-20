Посол предупредил о нападении на азербайджанское посольство в Брюсселе

Сегодня, 21 сентября, радикальные представители армянской диаспоры Бельгии готовятся атаковать азербайджанское посольство, написал в своем твиттере посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов.

«Срочно: Сегодня радикалы из армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед зданием Европарламента», - говорится в твите.