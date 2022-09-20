Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития Шиксин Ченом.

На прошлой неделе один из самых престижных банков мира, Азиатский Банк Развития (АБР), посетил Азербайджан с большой делегацией. В рамках визита вице-президент АБР Шиксин Чен провел встречу с представителями частного сектора, а также с представителями банковского сектора, с которыми банк сотрудничает в нашей стране.

Во встрече также приняла участие делегация Банка Республика, во главе с председателем Наблюдательного совета Банка Республика Шакиром Рагимовым. Стороны обсудили направления развития сотрудничества в различных сферах, техническую помощь банка в сфере государственно-частного партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.