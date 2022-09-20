Песков о секретном пункте в указе Путина

Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Песков отметил, что содержание седьмого пункта указа о частичной мобилизации не может быть раскрыто.

По его словам, содержание седьмого пункта является секретным и предназначено исключительно для служебного пользования.