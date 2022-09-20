Азербайджанский чиновник объяснил причину блокировки TikTok

«Решение о блокировке социальной сети TikTok на территории страны принято в связи с тем, что распространение информации дезинформационного характера в этой сети несет большой риск». Об этом сказал журналистам начальник Управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов.

По его словам, определенные люди ввели TikTok в более легко используемый формат.

«То есть у TikTok есть свой алгоритм, когда вы смотрите какое-то видео, то собираются и другие, схожие с этим видеоконтентом, которые представляются вашему вниманию. Таким образом, сеть может направить вас как по правильному, так и ложному направлению. Вы можете стать жертвой информационной войны», - сказал Турал Мамедов.