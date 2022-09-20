Вассерман обвинил «ДНР» и «ЛНР» в провале блицкрига

«Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ощущение, что при планировании операции наши высокопоставленные чиновники слишком надеялись на то, что с помощью ополченцев «республик Донбасса» смогут быстро вывести из строя группировку противника, составляющую около половины дееспособных сил Украины, и дальше свободно двинуться». Такое мнение выразил депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Анатолий Вассерман.

Он отметил, что разведки «ДНР» и «ЛНР» не имели полных сведений о размахе военной подготовки, включающей и создание сверхмощных укрепленных районов.

По словам Вассермана, Украина «жирует с электричеством и теплом на фоне Донбасса, где отключения происходят ежедневно», и это несправедливо.