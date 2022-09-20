Кремль о закрытии границ для мужчин призывного возраста: пока без комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии границ для граждан, подлежащих частичной мобилизации.

«Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет», - сказал он.

Ранее РЖД и «Аэрофлот» опровергли информацию о том, что компании прекратили продавать билеты на поезда и самолеты мужчинам призывного возраста без справки из военкомата.