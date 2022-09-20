Министр обороны Великобритании: Россия отправила на смерть десятки тысяч своих граждан

Нарушение российским руководством собственных обещаний не объявлять мобилизацию и не аннексировать территорию Украины является признаком того, что российское вторжение провалилось, написал в своем твиттере министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Президент и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество сплочено, а Россия становится глобальным изгоем», - подчеркнул Уоллес.