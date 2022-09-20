В Госдуме «посоветовали» россиянам не выезжать за границу

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не будет ограничений на перемещение для подлежащих мобилизации граждан (до получения повестки), но «посоветовал» гражданам не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране. Об этом сообщают российские СМИ.

«У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию», - отметил Картаполов.

Глава комитета добавил, что «человек может свободно перемещаться по России, пока ему не пришла повестка из военкомата». «Но лучше этого не делать», - сказал Картаполов.