Гудси Османов обсудил с премьером Молдовы двусторонние связи

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с премьер-министром этой страны Натальей Гаврилица.

В ходе встречи была отмечена интенсификация отношений между Азербайджаном и Молдовой в последние годы.

Стороны также обсудили ожидаемый визит премьер-министра Молдовы в Азербайджан, а также работу по подготовке к очередному заседанию Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также был проведен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.