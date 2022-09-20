Российские СМИ пригрозили блокировать за «фейки о мобилизации»
Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за распространение «непроверенной информации о мобилизации», говорится в заявлении службы.
Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. Распространение ложной информации в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов.