Кремль о переговорах Путина и Макрона

«Согласованных форматов общения между Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном нет. Однако, если потребуется, разговор может состояться». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, накануне российский президент также не проводил никаких телефонных разговоров с иностранными лидерами.

Напомним, что вчера, 20 сентября, Макрон сообщил о своем намерении в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным.