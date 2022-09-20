Сетевые данные от NetBlocks подтверждают почти полное отключение интернета в некоторых провинциях Ирана на фоне массовых протестов.

Пользователи сообщают об отключении или серьезном замедлении работы интернет-сервиса в нескольких городах. Этот сбой, по мнению экспертов, влияет на подключение на сетевом уровне и, как правило, не может быть устранен с помощью специального программного обеспечения для обхода блокировок или VPN.

Напомним, что в Иране пятый день продолжаются протесты, вспыхнувшие после смерти девушки, арестованной за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственники погибшей утверждают, что ее насмерть забили сотрудники «полиции нравов». По сообщениям очевидцев и правозащитников, иранские силы безопасности открывают огонь по протестующим.