В Иране отключили интернет на фоне протестов фото
Сетевые данные от NetBlocks подтверждают почти полное отключение интернета в некоторых провинциях Ирана на фоне массовых протестов.
Пользователи сообщают об отключении или серьезном замедлении работы интернет-сервиса в нескольких городах. Этот сбой, по мнению экспертов, влияет на подключение на сетевом уровне и, как правило, не может быть устранен с помощью специального программного обеспечения для обхода блокировок или VPN.
Напомним, что в Иране пятый день продолжаются протесты, вспыхнувшие после смерти девушки, арестованной за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственники погибшей утверждают, что ее насмерть забили сотрудники «полиции нравов». По сообщениям очевидцев и правозащитников, иранские силы безопасности открывают огонь по протестующим.
⚠️ Confirmed: Real-time network data show a near-total disruption to internet connectivity in #Sanandaj, the capital of Kurdistan Province in west #Iran; the incident comes amid widening protests over the death of #MahsaAmini after her arrest by morality police 📉 pic.twitter.com/wZVHJjgpiR— NetBlocks (@netblocks) September 19, 2022