В Шуше стартует первый международный турнир Shusha Chess 2022 Репортаж с церемонии открытия
В Шуше прошла церемония открытия международного шахматного турнира по рапиду и блицу Shusha Chess 2022, посвященного 190-летию знаменитой поэтессы и благотворительницы Хуршидбану Натаван.
Мероприятие, в котором принял участие и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, началось с исполнения гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.
Далее слово было предоставлено генеральному секретарю Национального Олимпийского комитета Азербайджана Азеру Алиеву. Он поприветствовал участников, отметив, что шахматный турнир в Шуше проводится впервые. «Надеюсь, что наше соревнование будет включено в календарь ФИДЕ и станет традиционным», - заявил генсек НОК.
Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов поблагодарил всех участников за то, что нашли время в напряженном календаре для участия в Shusha Chess 2022 и откликнулись на предложение нашей страны.
«Впервые в Шуше проводится международный шахматный турнир. Верю, что этот турнир запомнится вам и вы получите удовольствие от соревнования и от пребывания в великолепной Шуше, - говорит Махир Мамедов. -Испытываю гордость в связи с тем, что нахожусь сейчас здесь. 2022-й год объявлен президентом Ильхамом Алиевым годом Шуши. Мы глубоко благодарны главе государства за то, что он покончил с нашей ностальгией по Шуше.
Особо хочу отметить трех персон. С нами тут легендарная Нона Гаприндашвили из братской Грузии, чемпион мира ФИДЕ, большой друг Азербайджана из Узбекистана Рустам Касымджанов. Также большая честь видеть тут президента Федерации шахмат Турции, мою коллегу по работе в ФИДЕ Гюлькиз Тулай».
Затем гостям было продемонстрировано театрализованное представление. А потом состоялась жеребьевка.
В соревновании примут участие по 10 шахматистов и шахматисток. Турнир пройдет в отеле Qarabağ. В мужском турнире выступят азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, а также чемпион Азии Ванг Хао (Китай), чемпион мира среди 20-летних Сантош Гуджрати Видит (Индия), чемпион мира среди молодежи Пархам Магсудлу (Иран), чемпион мира ФИДЕ Рустам Касымджанов (Узбекистан) и чемпион Турции Мустафа Йылмаз.
В женском турнире сыграют шахматистки сборной Азербайджана Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, а также победительница Олимпиады, чемпионка Европы Нана Дзагнидзе (Грузия), победительницы юношеских чемпионатов мира и Европы Марсель Эфроимски (Израиль) и Мери Арабидзе (Грузия), чемпионка мира среди 18-летних Иоланта Завадска (Польша), чемпионка Турции Кюбра Озтюрк Гювенли.
Участники сыграют 9 туров в рапид и блиц. 1-й тур состоится сегодня. Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября. Победитель определится по сумме набранных очков в рапиде и блице. Призовой фонд соревнования – 150 тысяч манатов.