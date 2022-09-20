В Шуше прошла церемония открытия международного шахматного турнира по рапиду и блицу Shusha Chess 2022, посвященного 190-летию знаменитой поэтессы и благотворительницы Хуршидбану Натаван.

Мероприятие, в котором принял участие и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, началось с исполнения гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.

Далее слово было предоставлено генеральному секретарю Национального Олимпийского комитета Азербайджана Азеру Алиеву. Он поприветствовал участников, отметив, что шахматный турнир в Шуше проводится впервые. «Надеюсь, что наше соревнование будет включено в календарь ФИДЕ и станет традиционным», - заявил генсек НОК.

Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов поблагодарил всех участников за то, что нашли время в напряженном календаре для участия в Shusha Chess 2022 и откликнулись на предложение нашей страны.