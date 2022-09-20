Войска Литвы приведены в состояние повышенной готовности
Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности из-за мобилизации в России. Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у границ Литвы, Силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной готовности.
Анушаускас добавил, что таким образом хотят предотвратить любые возможные провокации со стороны России.
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