Совфед одобрил предоставление гражданства иностранцам в обмен на службу в армии
Верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий предоставлять иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ, российское гражданство в упрощенном порядке, сообщают российские СМИ.
Предполагается, что иностранцы, заключившие подобный контракт сроком не менее чем на год, смогут подавать заявления о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство. Также иностранцы-контрактники смогут не соблюдать условие для получения гражданства о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.