Директора бакинской школы наказали за грубое обращение с ветераном войны
В Бакинском городском управлении образования было проведено расследование по факту грубого обращения директора школы Севиндж Гусейновой с полковником-ветераном Эльшаном Умаровым.
Ветеран намеревался перевести своего сына обучаться в среднюю школу № 227.
По результатам расследования директору школы Севиндж Гусейновой объявлен выговор за допущенные ею ошибки в работе, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с правилами приема граждан, за нарушение требований «Правил этического поведения учителей» и за допущение ситуации, наносящей ущерб репутации данной профессии.