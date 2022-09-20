Леонид Швец, автор haqqin.az 15:05

Владимир Путин и выступивший за ним Сергей Шойгу огорошили соотечественников сообщением, что отныне мирная жизнь для них заканчивается, и все, кто имеет опыт военной службы и подготовки на военных кафедрах, подлежат мобилизации, что в нынешних условиях с высокой степенью вероятности означает отправку на украинский фронт с неясными перспективами выживания. Президент и министр обороны, наконец, объявили войну войной. В первую очередь, это признание провала «спецоперации». Она протекала настолько успешно и «по плану», что двести дней спустя понадобилась мобилизация 300 тысяч человек и угрозы применить по врагу ядерное оружие. То, что не удалось кадровой армии, попытаются реализовать выдернутые с гражданки резервисты.

Не справились ни Кадыров с его инициативой набирать контрактников в «земляческие» полки и батальоны за большие деньги, ни Пригожин с вербовкой на частный контракт спецов и зэков за перспективу помилования. Желающих воевать за деньги находится мало, поэтому решено пойти традиционным путем и забривать в армию даром, за казенный кошт. В этих условиях платить какие-то большие суммы контрактникам нет никакого смысла. Кстати, разорвать ранее заключенные контракты они теперь не могут и вынуждены будут служить столько, сколько решит начальство. Еще неделю назад Пригожин дерзко заявлял: «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети». И вот пришел черед детей. Это очень неприятная новость для россиян, которые 24 февраля уселись перед телевизорами в ожидании, когда им сообщат о победах их доблестной армии, а к лету расслабились и перестали обращать внимание на новости с Украины: статистика показывает падение интереса к новостям в два раза. И это очень устраивало власти, ведь чем меньше народ следит за происходящим, тем меньше у него возникает вопросов, включая главный: «Какого вообще черта?!» Но вот все враз изменилось. Нынче на войну уже даже не зовут, а запихивают на нее сапогом. Уклонистов и дезертиров будут карать бесконечными тюремными сроками. Война пришла к россиянам в дома и квартиры, отсидеться не получилось. Этому обстоятельству чрезвычайно рады ура-патриоты, которые печалились из-за того, что их война оставляет основную массу россиян пассивно-равнодушными. Насколько обрадованы остальные, нам предстоит увидеть.