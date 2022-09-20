Россия завершила спецоперацию. «неВойна» стала войной главная тема
Владимир Путин и выступивший за ним Сергей Шойгу огорошили соотечественников сообщением, что отныне мирная жизнь для них заканчивается, и все, кто имеет опыт военной службы и подготовки на военных кафедрах, подлежат мобилизации, что в нынешних условиях с высокой степенью вероятности означает отправку на украинский фронт с неясными перспективами выживания. Президент и министр обороны, наконец, объявили войну войной.
В первую очередь, это признание провала «спецоперации». Она протекала настолько успешно и «по плану», что двести дней спустя понадобилась мобилизация 300 тысяч человек и угрозы применить по врагу ядерное оружие. То, что не удалось кадровой армии, попытаются реализовать выдернутые с гражданки резервисты.
Не справились ни Кадыров с его инициативой набирать контрактников в «земляческие» полки и батальоны за большие деньги, ни Пригожин с вербовкой на частный контракт спецов и зэков за перспективу помилования. Желающих воевать за деньги находится мало, поэтому решено пойти традиционным путем и забривать в армию даром, за казенный кошт. В этих условиях платить какие-то большие суммы контрактникам нет никакого смысла. Кстати, разорвать ранее заключенные контракты они теперь не могут и вынуждены будут служить столько, сколько решит начальство.
Еще неделю назад Пригожин дерзко заявлял: «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети». И вот пришел черед детей. Это очень неприятная новость для россиян, которые 24 февраля уселись перед телевизорами в ожидании, когда им сообщат о победах их доблестной армии, а к лету расслабились и перестали обращать внимание на новости с Украины: статистика показывает падение интереса к новостям в два раза. И это очень устраивало власти, ведь чем меньше народ следит за происходящим, тем меньше у него возникает вопросов, включая главный: «Какого вообще черта?!» Но вот все враз изменилось. Нынче на войну уже даже не зовут, а запихивают на нее сапогом. Уклонистов и дезертиров будут карать бесконечными тюремными сроками. Война пришла к россиянам в дома и квартиры, отсидеться не получилось.
Этому обстоятельству чрезвычайно рады ура-патриоты, которые печалились из-за того, что их война оставляет основную массу россиян пассивно-равнодушными. Насколько обрадованы остальные, нам предстоит увидеть.
Многочисленные эксперты неоднократно говорили, что мобилизация России противопоказана. И потому, что это подорвет поддержку власти, которую терпят до тех пор, пока она не трогает большинство и не вовлекает его в свои смертельные игры. И потому, что ни по организационно-административным, ни по финансовым возможностям государство не вытянет такую масштабную и дорогостоящую задачу. Нет ни должного числа офицеров и сержантов, ни центров подготовки, ни необходимого количества амуниции, современного вооружения и боевой техники, чтобы превратить резервистов в слаженные боевые подразделения. Главное же, россияне смертельно, на генетическом уровне, боятся войны. Резкий переход от риторики «спецоперации» к реальности настоящей войны, да еще с нешуточными обещаниями перевести ее в ядерную, пугает вчера еще сонных граждан до смерти.
Путина терпели из-за разрекламированной стабильности. Он ее спустил... Впереди не только пугающая нестабильность, а все приметы разрухи и даже смерти – взаправдашней смерти, собственной и своих близких. И кому в России такая власть нужна?
Президент России нанес сокрушительный удар по базе своей поддержки и по государственным структурам, возложив на них непосильные задачи. Украина и ее союзники могут только аплодировать очередному гениальному шагу кремлевского деятеля, свихнувшегося на геополитике. Долгие годы смеялись умению российского руководства нагадить своему же народу, по любому поводу устроить «бомбардировку Воронежа». Нынче Путин вышел на пик этого мастерства.
И да, пока в России попытаются приготовить большую партию мяса к отправке на фронт, а это займет минимум несколько месяцев, ВСУ и западные партнеры Украины тоже не будут терять времени. Нынешняя война прекрасно показала, кто тут по-настоящему умеет воевать. И те, кого нынче отлавливают российские военкоматы, тоже об этом знают. Тем им радостнее.