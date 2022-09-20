В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны указал правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов, а акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральным, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

Напомним, что 16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.