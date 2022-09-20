Введет ли Грузия визовый режим с Россией на фоне мобилизации?

«Власти Грузии не рассматривают перспектив введения визового режима для россиян после того, как президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации». Об этом заявил председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что данный вопрос не поднимается «ни с одной точки зрения».

По словам Кобахидзе, правительство уделяет внимание обеспечению госбезопасности и в данное время ситуация внутри страны находится под полным контролем властей.