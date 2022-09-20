Кыргызстан предостерег своих граждан: «Не участвуйте в войне»

Посольство Кыргызстана в России предостерегло своих граждан от участия в военных конфликтах на территории иностранных государств, за это им грозит уголовное наказание.

«В связи с принятием Государственной Думой РФ законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, российского гражданства, посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств», - сообщили в пресс-службе диппредставительства.