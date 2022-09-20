Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, которого цитируют российские СМИ.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт – это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», – ответил он на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил обсудить мобилизацию депутатов.

Вяткин пояснил, что депутаты «должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.