Казахстан проводит учения войск теробороны
В Костанайской области Казахстана проходят межведомственные учения «Бекет-2022», на которые призваны военнообязанные с территориальной обороны области, сообщает Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что к учениям привлечены военнообязанные, которые числятся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевого обучения.
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