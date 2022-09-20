Массовые протесты охватили большинство иранских городов. Накануне разъяренные демонстранты, яростно осудившие убийство в полицейском участке за неправильное ношение хиджаба 22-летней Махсы Амини, направились к резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Политическая напряженность в Иране усугубляется глубочайшим экономическим кризисом и социальной напряженностью, а также подъемом национального самосознания в Южном Азербайджане.

Что в настоящее время происходит в Иране? Почему иранские власти отключили интернет? И может ли новый виток протестов привести к падению правящего режима? Устоит ли теократический режим?

Гостем бакинской студии haqqin.az в прямом эфире станет бывший сотрудник Министерства обороны Ирана, доктор международного права, автор 15 книг об иранской политике, консультант персидской службы «Голоса Америки» и ВВС Реза Талеби.

Завтра, 22 сентября, в 20:00 по бакинскому времени Реза Талеби ответит на все вопросы Эйнуллы Фатуллаева.

Передача будет транслироваться на haqqin.az и Youtube-канале Эйнуллы Фатуллаева.

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