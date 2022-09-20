Европа хочет российский уголь

Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения ограничений на транспортировку угля и сопутствующих товаров из России, пишет Bloomberg.

Процесс находится на стадии обсуждения. В ЕК считают, что на послабления следует пойти «для преодоления продовольственной и энергетической опасности в мире». Ранее комиссия заявляла, что санкции запрещают операторам ЕС передавать уголь и оказывать услуги по страхованию для всех поставок таких продуктов из России.

Ряд членов Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии, уже выступили против новых указаний и призвали не публиковать документ без детального обсуждения.