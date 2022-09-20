Азербайджанское криминальное чтиво: интимный шантаж, фальшивые доллары и 12 лет колонии

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Ибадзаде потребовал 54 тысячи манатов у Ясеман Надировой (имя и фамилия изменены - прим. ред.), с которой познакомился в социальной сети, угрожая распространить видеоролики с интимными кадрами с участием их обоих. Таким образом, с февраля по ноябрь прошлого года он частями изъял у женщины 41 тысячу манатов. Надирова, подвергшаяся угрозам и шантажу, была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. На основании жалобы Ибадзаде был арестован.

Обвиняемый не признал себя виновным в предъявленном обвинении. В своих показаниях он заявил, что работал фотографом в фотостудии, а с потерпевшей познакомился в Instagram в октябре 2020 года:

«Мы переписывались с Ясеман в Instagram. Она сказала мне, что ей 40 лет, но когда мы встретились, увидел, что она старше. Поэтому особо мы тогда не пообщались».

Согласно показаниям Ибадзаде, Надирова написала ему письмо с просьбой помочь продать некое нежилое помещение. Мужчина разместил фотографии данного объекта на своей странице в «Инстаграм», помог продать его и получил взамен деньги:

«У нас были деловые отношения, просто иногда она давала мне денег на расходы. Постепенно у нас сложились близкие отношения. Несколько раз происходили интимные контакты по обоюдному согласию. Я не требовал от нее денег, не угрожал. На мой день рождения (10 февраля) она дала мне 4 тысячи долларов. Позже я занял у Ясеман, чтобы расширить свой бизнес».

В своем заявлении Таваккул сказал, что в один момент решил прервать отношения с женщиной:

«Однако в ноябре я попал в автомобильную аварию, позвонил Ясеман и попросил денег. Та сказала, что возьмет кредит в банке. Я забрал деньги, а на обратном пути меня задержала полиция».

Сама пострадавшая заявила, что в начале пандемии Таваккул просил у нее денег на открытие бизнеса и, получив отказ, начал шантажировать ее снятым интимным видео. Сначала он попросил 25 тысяч долларов. У Надировой таких денег не нашлось и она заплатила ему только 15 тысяч. Затем шантажист взял у женщины еще 7 тысяч долларов.

Согласно показаниям потерпевшей, 1 ноября прошлого года Ибадзаде вновь взялся за шантаж и потребовал от женщины еще 13 тысяч долларов. У Надировой денег уже не было и она решила обратиться в правоохранительные органы. В полиции ей дали 70 специально изготовленных фальшивых 100-долларовых купюр, которые Надирова отдала Ибадзаде. С помощью данной схемы мошенника и задержали.

Решением суда Таваккула Ибадзаде приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.