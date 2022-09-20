Фарид Гаибов о первом в истории шахматном турнире в Шуше: «Мы это сделали!»

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие в состоявшейся сегодня церемонии открытия международного шахматного турнира в Шуше Shusha Chess 2022. По завершении мероприятия министр поделился своими впечатлениями с журналистами, передает корреспондент haqqin.az из Шуши.

«Как известно, 2022-й год объявлен годом Шуши. Мы запланировали на этот год два спортивных мероприятия. Первой была велогонка, а теперь - шахматы. Очень рады, что в Шуше проводится такое соревнование. Хотим, чтобы оно стало традиционным. Сделаем все для этого.

Благодарю участников соревнования, что положительно ответили на наше приглашение принять в нем участие. Для первого турнира очень хороший состав участников. Главным было начать, и мы это сделали! Благодарю Федерацию и спонсоров».