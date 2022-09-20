Зеленский не верит, что Россия применит ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что не верит в угрозы Кремля о применении ядерного оружия.

«Я не верю, что Россия применит это оружие. Не думаю, что мир позволит ей его использовать», - сказал он.

Зеленский отметил, что Западу не стоит поддаваться на подобные угрозы. «Завтра Путин может сказать, что кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, его не смущают угрозы Кремля, Украина продолжит отвоевывать свои оккупированные территории: «Я уверен, что мы освободим нашу землю. Референдумы - это фиктивные референдумы, 90% государств их не признают», - сказал украинский лидер.

Комментируя объявленную в России мобилизацию, Зеленский заявил, что «у России наблюдаются проблемы с офицерами и другим военным персоналом». «Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, парней, которые не умели драться. Эти курсанты пали. Они даже не смогли закончить свое образование. Все эти люди не могут сражаться. Они приходят к нам и умирают».