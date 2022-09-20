Коронавирус в Азербайджане: 251 новый больной

В Азербайджане выявлен еще 251 случай заражения коронавирусом, 363 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 808 725 человек вылечились, 9 897 скончались, число активных больных - 1 456.

За прошедшие сутки проведено 4 123 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 225 530 тестов.