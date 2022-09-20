Экс-корреспондент Первого канала отказалась от госнаград

Бывшая сотрудница российского Первого канала Жанна Агалакова отказалась от госнаград из-за войны в Украине.

«Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми», - говорится в ее обращении в соцсетях.

Агалакова проработала на Первом канале более 20 лет, уволилась после 24 февраля. Она была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.