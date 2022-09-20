Махир Мамедов: «У нас нет морального права не сделать турнир в Шуше традиционным»

«Это первый шахматный турнир в прекрасной, священной Шуше, - говорит Махир Мамедов. - Здесь играют шахматисты и шахматистки сборной Азербайджана, известные гроссмейстеры из других стран. К нам приехали и знаменитые гости. Особо отмечу чемпионку мира Нону Гаприндашвили.

Будет ли проводиться этот турнир постоянно? У нас нет морального права, чтобы турнир в Шуше не стал традиционным. Спасибо министру Фариду Гаибову за поддержку.

Почему на Shusha Chess 2022 участники будут играть в рапид и блиц, а не в классические шахматы? Сегодня в шахматном календаре очень мало свободного места, поэтому мы не хотели сильно загружать участников и сделали турнир по рапиду и блицу. К тому же в последнее время рапид и блиц все более популярны в мире. Думаю, что рано или поздно классика останется позади, и шахматисты будут играть только в рапид и блиц».