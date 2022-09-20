Араик набрался смелости… и портит карабахский воздух что происходит?
После ожесточенных столкновений, в результате провокационных действий армянской стороны на азербайджано-армянской границе, продолжавшихся с 12 по 14 сентября, радикализировались и армянские сепаратисты, действующие на территориях Азербайджана, находящихся под контролем российских миротворцев.
После опрометчивого, но искреннего заявления Никола Пашиняна во время выступления на заседании парламента о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном «даже ценой объявления его предателем и отстранения от власти» тысячи протестующих заполнили центр Еревана. Протесты утихли лишь после того, как Пашинян в прямом эфире в Facebook уточнил, что его взгляды искажены и он не собирается подписывать никаких документов.
Но уже на следующий день карабахские сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном отправились в Ереван и донесли до властей Армении свое категорическое решение - так называемый «Арцах», то есть часть бывшего Нагорно-Карабахского региона, который в настоящее время находится под контролем российских миротворческих сил, не признает мирного соглашения, предусматривающего включение региона в состав Азербайджана.
Позже Арутюнян вернулся в Ханкенди и обратился к «народу», то есть к этническим армянам в Карабахе. Можно сказать, что это выступление Арутюняна, возможно, самое радикальное, произнесенное им после окончания 44-дневной войны. После войны Арутюнян предпочитал обходить идею независимости так называемой «НКР» и прибегал к осторожным высказываниям, дабы не раздражать официальный Баку. Теперь же Арутюнян впервые употребил выражение «азербайджано-карабахский конфликт». По словам лидера сепаратистов, этот конфликт не урегулирован и должен быть разрешен «на основе полного и безоговорочного признания права «народа Арцаха» на самоопределение». Он пошел еще дальше и призвал международное сообщество признать «независимость» так называемой «НКР». Лидер сепаратистов заявил, что борьба за достижение этой мнимой цели будет продолжена.
«Власти РА неоднократно заверяли, что без обсуждения с нами и с учетом мнения «народа Арцаха» ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет. Еще раз заверяю вас, что мы не примем ни один документ, противоречащий интересам «народа Арцаха», и я объявляю об этом сейчас во всеуслышание», - заверил Арутюнян.
Лидер сепаратистов признал, что в условиях нынешнего «очень хрупкого мирового порядка и региональных беспорядков» никто не готов дать им долгосрочную гарантию безопасности. Арутюнян намекнул, что не доверяет обещанным Россией гарантиям безопасности.
«Ввиду занятости России и отвлеченности ее внимания, гарантии российских миротворцев претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан. С другой стороны, все иностранные враждебные силы последовательно предпринимают провокации военного и информационного характера с целью подорвать роль российских миротворцев и создать недоверие к России у «народа Арцаха», - сказал Арутюнян.
Он также призвал «повысить эффективность» российской миротворческой миссии и обеспечить их постоянное пребывание в Карабахе.
Араик Арутюнян также сообщил, что предпринимаются все возможные шаги «для модернизации системы обороны Карабаха и ее адаптации к текущим вызовам». Иными словами, главарь сепаратистов признался, что не только не готовится к разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, наоборот, говорит о планах по перевооружению и модернизации «армии обороны».
После своего выступления 19 сентября Араик Арутюнян снова отправился в Ереван на встречу с бывшим президентом Левоном Тер-Петросяном. Подробности встречи не разглашаются. Есть сообщения, что лидер сепаратистов встречался в Ереване и с другими бывшими президентами.
Вечером 20 сентября в Ханкенди прошел очередной митинг, несомненно, организованный сепаратистским режимом. Выступавшие на этом митинге, на котором присутствовало около 2000 человек, призвали «международное сообщество направить миссию в Карабах». С этой целью от имени участников митинга было направлено обращение в ОБСЕ и ООН. Собравшиеся заявили, что необходимо продолжать борьбу за признание т.н. «НКР».
Следует отметить, что в последнее время радикализировалась и позиция властей Армении, что проявилось в переговорах, состоявшихся в Брюсселе накануне пограничной войны. Обсуждения были очень сложными, потому что армянская сторона выдвинула в этих переговорах новые условия. Другими словами, армянская сторона уклонилась от начала мирных переговоров по пяти принципам, выдвинутым Азербайджаном, включая взаимное признание территориальной целостности. После этого на границе произошли известные события. Сейчас сепаратистский режим в Ханкенди набрался смелости открыто бросить вызов Азербайджану. И на сегодняшний день довольно сложно объяснить, какие мотивы и факторы подвигли сепаратистов на столь смелые и отчаянные шаги. Но ясно одно: радикализация сепаратистского режима наносит серьезный удар по перспективам достижения мира и затрудняет прогнозирование дальнейшего развития событий.