Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:19

После ожесточенных столкновений, в результате провокационных действий армянской стороны на азербайджано-армянской границе, продолжавшихся с 12 по 14 сентября, радикализировались и армянские сепаратисты, действующие на территориях Азербайджана, находящихся под контролем российских миротворцев. После опрометчивого, но искреннего заявления Никола Пашиняна во время выступления на заседании парламента о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном «даже ценой объявления его предателем и отстранения от власти» тысячи протестующих заполнили центр Еревана. Протесты утихли лишь после того, как Пашинян в прямом эфире в Facebook уточнил, что его взгляды искажены и он не собирается подписывать никаких документов. Но уже на следующий день карабахские сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном отправились в Ереван и донесли до властей Армении свое категорическое решение - так называемый «Арцах», то есть часть бывшего Нагорно-Карабахского региона, который в настоящее время находится под контролем российских миротворческих сил, не признает мирного соглашения, предусматривающего включение региона в состав Азербайджана.

Позже Арутюнян вернулся в Ханкенди и обратился к «народу», то есть к этническим армянам в Карабахе. Можно сказать, что это выступление Арутюняна, возможно, самое радикальное, произнесенное им после окончания 44-дневной войны. После войны Арутюнян предпочитал обходить идею независимости так называемой «НКР» и прибегал к осторожным высказываниям, дабы не раздражать официальный Баку. Теперь же Арутюнян впервые употребил выражение «азербайджано-карабахский конфликт». По словам лидера сепаратистов, этот конфликт не урегулирован и должен быть разрешен «на основе полного и безоговорочного признания права «народа Арцаха» на самоопределение». Он пошел еще дальше и призвал международное сообщество признать «независимость» так называемой «НКР». Лидер сепаратистов заявил, что борьба за достижение этой мнимой цели будет продолжена. «Власти РА неоднократно заверяли, что без обсуждения с нами и с учетом мнения «народа Арцаха» ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет. Еще раз заверяю вас, что мы не примем ни один документ, противоречащий интересам «народа Арцаха», и я объявляю об этом сейчас во всеуслышание», - заверил Арутюнян. Лидер сепаратистов признал, что в условиях нынешнего «очень хрупкого мирового порядка и региональных беспорядков» никто не готов дать им долгосрочную гарантию безопасности. Арутюнян намекнул, что не доверяет обещанным Россией гарантиям безопасности. «Ввиду занятости России и отвлеченности ее внимания, гарантии российских миротворцев претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан. С другой стороны, все иностранные враждебные силы последовательно предпринимают провокации военного и информационного характера с целью подорвать роль российских миротворцев и создать недоверие к России у «народа Арцаха», - сказал Арутюнян.