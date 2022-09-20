Шахрияр Мамедъяров: «Воздух Шуши поможет мне»

«Впервые в Шуше проводится международный шахматный турнир, - говорит Мамедъяров. - Это, конечно, очень приятно. Приехали известные шахматисты, и нас ждет очень сложное соревнование. Постараемся выиграть первый Shusha Chess.

Я провел пять турниров в США, поэтому у меня есть определенная усталость. Но я верю, что воздух Шуши поможет мне.

Удобен ли для меня формат игры в рапид и блиц? Да, мы привыкли к этому формату. Он удобен для наших шахматистов, мы в нем сильны».

Шахрияр Мамедъяров также коснулся темы недавнего скандала на турнире в Сент-Луисе, когда чемпион мира Магнус Карлсен снялся с соревнования после поражения белыми фигурами от 19-летнего американца Ханс Моке Ниманна. Норвежец не заявил об этом официально, но дал понять, что его соперник победил его, прибегнув к нечестным приемам. Интересно, что до этого и Мамедъяров проиграл Ниманну.

«Карлсен не сделал официальных разъяснений к своему поступку, поэтому и мне было бы неправильно что-то говорить на эту тему. Ниманн добился больших успехов за короткий срок, и у многих возникают сомнения относительно того, как он их добился», - отметил Шахрияр.