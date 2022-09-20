Аваз Зейналлы остался в тюрьме
Бинагадинский районный суд не удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения в отношении руководителя «Хурал ТВ» Аваза Зейналлы на домашний арест.
Как сообщал haqqin.az, в отношении руководителя интернет-телеканала Xural TV, журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.