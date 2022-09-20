Экс-судью Ильяса Махмудова будут судить

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Фахмин Гумбатов. Подготовительное заседание суда назначено на 3 октября.

Следствием установлено, что Ильяс Махмудов, занимавший в 2008-2019 годах должность судьи Сумгаитского городского суда, в обмен на принятие заведомо несправедливого решения об удовлетворении требований истцов по различным гражданским делам, находящимся в его производстве, вымогал у отдельных лиц деньги в виде взяток, в связи с чем в 2 случаях заведомо вынес несправедливое решение.

Кроме того, Ильясу Махмудову удалось добиться включения заведомо ложных сведений в 25 постановлений, принятых в период его работы для представления в соответствующие структуры незаконных судебных актов, устанавливающих юридически значимые факты, связанные с определением трудового стажа и инвалидности.

На основании собранных доказательств Ильясу Махмудову было предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.

Отметим, что полномочия Махмудова были досрочно прекращены в 2019 году в связи с неоднократным нарушением требований законодательства.